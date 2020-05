Duitse AfD zet ’extreem-rechts’ kopstuk uit de partij

Het gaat om de leider van de AfD in de deelstaat Brandenburg, Andreas Kalbitz, melden Duitse media. Hij wordt door de Duitse geheime dienst als staatsgevaarlijk beschouwd.

Kalbitz heeft veel contacten in het extreemrechtse milieu.

Afgelopen maand werd de 43-jarige woordvoerder Christian Lüth, die al sinds de begintijd in 2013 aan Alternative für Deutschland verbonden is, ook al de laan uitgestuurd. Hij zou zichzelf niet alleen fascist hebben genoemd, maar ook over zijn ’arische afstamming’ hebben gesproken.