Tsjechië sneller uit lockdown

De regering beëindigt vrijdag al beperkingen op de bewegingsvrijheid van mensen. Burgers mochten sinds medio maart alleen van huis als ze daar een geldige reden voor hadden, zoals boodschappen doen. Ook waren samenscholingen van meer dan twee personen verboden. Dat wordt nu verhoogd naar tien personen.

Tsjechen mogen ook weer naar het buitenland gaan reizen. „Het is mogelijk om naar het buitenland te gaan, zelfs voor vakantie”, zei minister van Volksgezondheid Adam Vojtěch. „Maar bij terugkomst moeten mensen wel Covid-negatief zijn en dat kunnen bewijzen met een test of twee weken in quarantaine gaan.”

De komende tijd worden ook andere maatregelen afgebouwd. Zo kunnen maandag onder meer bibliotheken heropenen en winkels met een oppervlakte tot 2500 vierkante meter. Kappers en winkelcentra volgen op 11 mei. Restaurants, hotels en theaters moeten wachten tot 25 mei.