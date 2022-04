Eind juni openbare verhoren parlementaire enquête Groningen

Het onderzoek van de Tweede Kamer moet blootleggen hoe de gaswinning tot stand is gekomen. Verder onderzoekt de commissie de schadeafhandeling en versterkingsoperatie. Ook wordt gekeken hoe de verschillende belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

De gaswinning in Groningen heeft de afgelopen decennia veel welvaart gebracht, maar er was weinig oog voor de schade die door de winning werd veroorzaakt. Het is de bedoeling dat dit jaar nog een einde komt aan de gaswinning uit het Groningenveld.

Getuigen

De enquêtecommissie onder voorzitterschap van Tom van der Lee (GroenLinks) is al sinds vorig jaar februari bezig. Naast onderzoek naar documenten zijn in het eerste kwartaal van dit jaar ook al getuigen en deskundigen achter gesloten deuren gehoord. Begin volgend jaar moet het rapport klaar zijn.

Later deze maand brengt de commissie een werkbezoek aan de provincie Groningen. Ze spreekt dan onder anderen met geestelijke verzorgers, gedupeerden en gasbedrijven. Veel gedupeerden klagen over de trage versterkingsoperatie van de huizen en gebouwen.