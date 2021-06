Oma Nel kreeg voor negentigste verjaardag een parachutesprong: ’Het was geweldig!’

Premium Columns & Opinie

’De vrouw wil geen ja-knikker zonder ruggengraat, maar tegengas’

Meer dan eens zal de vrouw een man afwijzen omdat hij niet voldoet. Maar de vrouw kan ook een man afwijzen die meer dan in alles voldoet, de man die haar op handen draagt en ook nog eens tegemoetkomend is in alles wat zij wil. Als vriendinnen dan vragen waarom zij hem heeft gedumpt, dan zal zij zegg...