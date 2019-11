Twee aanhoudingen voor voorbereiden terroristische aanslag

De aanslag met bomvesten en een of meer autobommen had vermoedelijk eind van het jaar in Nederland gepleegd moeten worden.

Het doelwit is niet duidelijk, meldt het Openbaar Ministerie. Bij de verdachten zijn geen vuurwapens of explosieven aangetroffen. Wel werd bij een van de twee een werpbijl, een dolk en een mobiele telefoon met simkaarten gevonden in een verborgen ruimte boven een plafond.

De politie kwam de twee in oktober op het spoor na informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) dat ze een jihadistische aanslag wilden plegen. Daarvoor wilden zij een training volgen, aldus het OM. Politie-infiltranten wisten de mannen te ontmaskeren. De ene man werd op straat aangehouden in Den Haag, de ander in zijn woning in Zoetermeer.

„Het strafrechtelijk onderzoek naar de twee mannen laat zien dat de kans op een aanslag in Nederland nog altijd onverkort aanwezig is”, aldus een woordvoerder.

De twee worden donderdag voorgeleid.