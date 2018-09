De lekkerste nazomerrosé

Maar wat nog belangrijker is: de Provençalen zijn weer volledig in de relax-mood. Verlost van de drukke en verwende Parijzenaars en andere toeristen uit het noorden komen ze in de nazomer op adem. Heerlijk uitbuiken op het terras met een pastis of een glaasje rosé aan hun zijde.

Zelf zijn wij weer al een paar weken terug van ons jaarlijks bezoek aan opa en oma, die na hun *retraite* een tweede leven in de Ventoux begonnen. We koppelden onze reis aan een uitstapje naar Bandol aan de kust. Een van de weinige Franse badplaatsen waar je hartje zomer nauwelijks buitenlanders ziet.

Onderweg passeerden we Palette, een van Frankrijks kleinste officiële wijngebiedjes. Even ten oosten van Aix produceren slechts vier domeinen een van de mooiste wijnen van de Provence. Vooral wit en rosé doen het goed op de uitlopers van de Mont Sainte Victoire. Helemaal lyrisch werden we van de wijnen van Château Henri Bonnaud (importeur: www.vojacek.nl). De rosé 2011 (€16,95) heeft een totaal eigen karakter. Heel aromatisch, geurend naar rozen en framboos met anijs en wat gezouten karamel in de afdronk.

Maar aan een superrosé hoeft niet altijd een pittig prijskaartje te hangen. Toen we later naar het noorden reden en in Gigondas het Domaine Saint Gayan aandeden, werden we overrompeld door de kwaliteit van de rosé van Jean Pierre Meffre. Afkomstig van druiven uit het Principauté d*Orange is deze rosé voor hem slechts een bijproduct. Maar wát voor een bijproduct. Mooie lichte zalmkleur, frambozen, aardbei en marmelade. Een puur fruitbommetje. Dé ideale nazomerrosé en dat voor slechts 3 euro.

Helaas zult u tot volgend jaar moeten wachten voordat deze wijn hier op de markt komt. U kunt dan terecht bij de Utrechtse wijnimporteur www.vanwageningenendelange.nl.

