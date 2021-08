Maanlanding NASA loopt waarschijnlijk vertraging op; ruimtepakken zijn niet op tijd klaar

De vertraging komt onder meer door de uitbraak van het coronavirus. Onderzoekscentra bleven dicht en onderzoekers konden niet naast elkaar werken vanwege coronabeperkingen. Omdat de uitbraak nog aan de gang is, is het niet bekend hoeveel vertraging de coronapandemie uiteindelijk oplevert. Bovendien zijn er technische problemen met de ruimtepakken en is er niet genoeg geld beschikbaar voor onderzoek, aldus de Office of Inspector General.

Trump

Sinds 2004 werken de Verenigde Staten aan een terugkeer naar de maan. Dat gaat met vallen en opstaan, met plannen die onder de ene president worden opgezet en door de opvolger worden omgegooid. Het was de bedoeling dat de eerste mensen in 2028 richting de maan zouden gaan, maar dat werd onder president Trump vervroegd naar oktober 2024, aan het eind van wat hij hoopte dat zijn tweede termijn zou zijn.

Om dat te halen, moest het hele project worden versneld. Ook de ruimtepakken moesten ineens jaren eerder ontworpen, getest, aangepast, weer getest, geproduceerd en gebruiksklaar zijn. Om mee te kunnen naar de maan, moesten de pakken in maart 2023 beschikbaar zijn. Dat is al uitgesteld naar november 2024. Ruimtevaartorganisatie NASA verwacht nog meer vertragingen, maar er is geen ruimte meer in het schema om dit op te vangen.

De Verenigde Staten zijn het enige land dat ooit mensen naar de maan heeft gebracht. Neil Armstrong en Buzz Aldrin waren in juli 1969 de eersten. Zij wandelden 2,5 uur lang over het oppervlak. Daarna bezochten nog tien andere Amerikanen de maan. De laatste twee keerden in december 1972 terug naar de aarde. Sindsdien is niemand meer zo ver weg gegaan.