Politie veegt Amsterdamse Zuidas schoon na klimaatblokkade

Volgens de politie zijn er 100 tot 150 actievoerders op de been, Extinction Rebellion zegt dat zo’n 300 demonstranten het kruispunt blokkeren.

Sommige demonstranten die op straat zijn gaan liggen, worden door agenten opgetild en weggedragen. Onder gejuich en applaus van toeschouwers worden ze in bussen van vervoersbedrijf GVB gezet en ’bestuurlijk verplaatst’, dat wil zeggen: weggevoerd om te worden gedropt op een nog onbekende locatie. De politie zegt mensen die zijn vastgeketend los te gaan maken.

Burgemeester Femke Halsema kondigde donderdag al aan dat de actiegroep de komende dagen wel mag demonstreren in Amsterdam, maar geen blokkades mag opwerpen.

Burgerlijke ongehoorzaamheid

De groep reageerde daarna op Twitter zich niet aan de regels te gaan houden. „Burgemeester Halsema kondigt aan dat burgerlijke ongehoorzaamheid ongehoorzaam is. Thank you Captain Obvious. Onze acties gaan natuurlijk door. Want de klimaatcrisis wacht niet op de politiek”, aldus de internationale activistengroep.

De klimaatactivisten verwijten de grote bedrijven in het Amsterdamse zakencentrum milieuvervuiling. Het bedrijfsleven gaat volgens hen strengere klimaatmaatregelen tegen door slim te lobbyen. „De bedrijven op de Zuidas blokkeren klimaatbeleid, dan blokkeren wij de Zuidas. Lobby eruit, burgers erin!”, zo betogen de activisten. Ze maken muziek, hebben spandoeken en vlaggen bij zich en kleuren de lucht groen en geel met een rookkanon. Op de wegen rond de blokkade hebben zich tientallen toeschouwers en voorbijgangers verzameld. Zij werden door de politie gemaand van de weg af te gaan en op de stoep te blijven achter de politielinten.

Bekijk ook: Halsema staat geen blokkades en leuzen Extinction Rebellion toe

Extinction Rebellion houdt komende dagen meerdere acties voor het klimaat, waaronder op het Museumplein, onder de noemer Septemberrebellie. In oktober vorig jaar hielden honderden klimaatactivisten de Stadhouderskade bij het Rijksmuseum een dag lang bezet. Ook toen kwam Halsema daags daarvoor met een klemmende waarschuwing dat een bezetting verboden was.

Tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952