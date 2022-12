China gaat niet langer alle coronagevallen tellen

China verbaasde eerder deze maand door het erg strikte coronabeleid na drie jaar plots los te laten. Die wending volgde op meerdere dagen van onrust onder de bevolking. In meerdere grote steden, waaronder Shanghai, vonden de grootste protesten in jaren plaats.

Concreet gaat Beijing voortaan enkel mensen met symptomen testen, met als doel lokale uitbraken op te sporen en in te dammen. Inwoners zonder symptomen, die bijvoorbeeld in een complex wonen waar een besmetting is vastgesteld, hoeven zich niet meer te laten testen.

Omdat op die manier een groot deel van de besmettingen zonder ziekteverschijnselen onopgemerkt zal blijven, reflecteren de besmettingscijfers niet langer de realiteit, aldus de Chinese autoriteiten. Het heeft daarom geen zin om die nog dagelijks te publiceren, zoals de overheid drie jaar lang deed.

Waarnemers vermoeden dat het aantal infecties in China de komende maand explosief zal toenemen, door een combinatie van de lossere regels en het winterseizoen. Drukke ziekenhuizen en een stormloop op medicijnen lijken die verwachting te bevestigen. China heeft 14.000 speciale afdelingen in ziekenhuizen en 33.000 kleinere veldhospitalen in gereedheid gebracht om de besmettingsgolf op te vangen.

Door jaren van zerocovidbeleid hebben nog relatief weinig Chinezen een corona-infectie doorgemaakt. 90 procent van de volwassen bevolking is weliswaar volledig gevaccineerd, maar experts en ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaan ervan uit dat het Chinese Sinovac minder effectief is dan westerse vaccins zoals die van Moderna en Pfizer.