Nederlandse webcamafperser voor de Canadese rechter in zaak-Amanda Todd

Canada gaat Aydin C. vervolgen voor het stalken van de 15-jarige Amanda Todd. Hij haalde de Canadese tiener over om voor de webcam haar borsten te laten zien en seksshows te geven. Als ze weigerde, chanteerde hij haar om haar naaktfoto door te sturen naar vrienden, wat hij uiteindelijk ook deed.

Sextortion

De tiener werd vervolgens zo erg gepest, dat zij een einde aan haar leven maakte. Kort voor haar dood plaatste ze een hartverscheurende video op YouTube, waarin ze vertelde door wat voor een hel ze ging. Ze deed dat met kaartjes, waarop geschreven boodschappen stonden. Een maand later pleegde ze zelfmoord.

Haar video ging de wereld over en de Canadese tiener groeide uit tot een symbool voor slachtoffers van sextortion.

Aydin C. werd in 2014 opgepakt op een bungalowpark in Oisterwijk. In december 2020 vloog de Tilburger van Nederland naar Canada, waar hij nu in hechtenis zit. Hij wordt niet alleen verdacht van het misbruiken van Amanda, hij heeft ook tientallen slachtoffers gemaakt.

Aydin C. werd in 2017 veroordeeld tot 10 jaar en 243 dagen cel voor het misbruiken en chanteren van 34 minderjarige meisjes uit verschillende landen. De rechters oordeelden dat de man er plezier aan beleefde de meisjes te vernederen en spraken van herhalingsgevaar.

De moeder van Amanda Todd heeft zich al die jaren ingezet om de boodschap van haar overleden dochter uit te dragen „om de wereld beter te maken.” Ze wil iedereen waarschuwen wat er kan gebeuren als je slachtoffer wordt van cyberpesten en wijzen op het belang van veiligheid online en andere getroffen families in deze rechtszaak steunen. „Ik heb mijn dochter verloren, ze is hier niet meer. Maar ze zou willen dat anderen weten hoe ze zich beter kunnen beschermen, zodat zij niet hoeven te doorstaan wat zij heeft doorstaan.”

De rechtszaak tegen Aydin C. in Canada duurt drie weken. De webcamafperser mag zijn eventuele straf in de zaak-Amanda Todd in Nederland uitzitten.