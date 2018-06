Lifelines discussie

Jan Lemsom uit Heemstede mailde: “Ik zeil al jaren alleen ook op zee en ik doe altijd als volgt: Ik hang achter mijn boot een lange lijn uit met op het eind een blub zodat hij zeker blijft drijven Aan boord draag ik een reddingsvest en altijd een goed zeilmes aan een meskoord om mijn middel dus niet om mijn nek. Mocht ik overboord gaan, dan kan ik mij lossnijden en via het uitgestroomde touw bij de zwemtrap uitkomen Als je dit met rustig weer een paar keer probeert, versterkt dat het zelfvertrouwen. Door andere zeilers wordt ik er wel eens op gewezen dat ik vergeten ben mijn landvasten in te halen Als ik ze dan vertel dat dit mijn levensverzekering is begrijpen ze het helemaal niet meer. “

Noud Leijnse uit Terneuzen mailt: “ Aangelijnd kruipen door het gangboord is veiliger. Je zwaartepunt is al snel boven de reling. Plassen doe ik in de kuip in een halve liter beker. Want je kleding moet open en de kans is groot dat je dan niet meer aangelijnd bent.”

Algemene conclusie: een korte lifeline is een goed hulpmiddel, maar je mag er niet op vertrouwen dat aangelijnd zijn je leven redt. Daarvoor moet je veel meer maatregelen nemen. Voorzichtigheid blijft geboden.