’Voorbereiders’ liquidatiepoging voor de rechter

Saskia Belleman doet via twitter live verslag van de zitting

G. (toen 55), verdacht van drugshandel, was het belangrijkste doelwit van de schietpartij op 16 maart 2019 rond het middaguur bij een woning aan de Grote Wielen in Amstelveen-Westwijk. Hij en zijn dochter werden onder vuur genomen. G. werd in zijn been geraakt, zijn dochter in haar enkel. G. zou een 'grote jongen' zijn in de Amsterdams-Turkse onderwereld. De liquidatiepoging mislukte omdat het vuurwapen van de schutter haperde.

De verdachten zouden zich onder meer hebben bemoeid met de voorbereiding op deze aanslag en mogelijk nog andere moordaanslagen. Ze worden ervan beschuldigd onder meer peilbakens onder auto's te hebben geplaatst en potentiële doelwitten te hebben gespot. Daarnaast zouden ze zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen.

Overigens kreeg G. in oktober van het afgelopen jaar 33 maanden celstraf opgelegd wegens onder meer witwassen en deelnemen aan een criminele organisatie.