Zonnig weer in aantocht: vrijdag passeert de 25 graden

Meteoroloog Martijn Dorrestein van Buienradar voorspelt voor het einde van de week beter weer. Vrijdagmiddag kan het kwik plaatselijk oplopen tot boven de 25 graden. Ook zaterdag zal het volgens de voorspellingen warm worden.

Zure appel

We moeten nog wel even door de zure appel heen bijten. Een zogenoemde frontale storting in de buurt van ons land zorgt de komende dagen voor veel bewolking en van tijd tot tijd wat regen.

Vanavond en aankomende nacht neemt door die storing de bewolking toe en trekken via het zuidoosten buien het land binnen. De temperatuur zakt dan naar een graad of 12. Woensdag wordt het zo’n 18 graden en de wind is zwak en veranderlijk.