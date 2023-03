Timmermans na dateverzoek Van der Plas: ’Ik ontvang haar graag om wetgeving uit te leggen’

Van der Plas deed haar uitspraak na een ontmoeting met premier Mark Rutte. „Mijn volgende gesprek is wat mij betreft met Frans Timmermans”, zei de politica tegen een verslaggever van De Telegraaf. „Hij heeft aangegeven te willen kijken hoe Europa kan helpen om Nederland van het stikstofslot te halen. In Europa worden de basisregels vastgelegd.”

Een dag later geeft Timmermans aan dat Van der Plas van harte welkom is in Brussel. „Ik ontvang haar heel graag om uit te leggen hoe de Europese wetgeving in elkaar zit. Daaruit kun je een aantal conclusies trekken over de mogelijke opties die je hebt om het stikstofprobleem aan te pakken”, zegt de Eurocommissaris. „Maar welke opties je kiest is aan de nationale politiek en niet aan ons.”

Onduidelijkheid

Timmermans kan niet zeggen op welk vlak hij kan meedenken met de BBB-leider. „Ik weet niet heel duidelijk wat ze precies wil”, zegt de PvdA-prominent. „De Europese wetgeving staat wel. Die kan niet zomaar opzij worden geschoven. Mijn rol bij de Europese Commissie is om zo goed mogelijk uit te leggen wat er binnen deze kaders mogelijk is.”

Hij benadrukt wel dat er geen ruimte is om te doen alsof er geen stikstofprobleem is. „Wij doen ons best om oplossingen aan te dragen. Ik weet heel goed dat het in Nederland een open zenuw is, zeker na de afgelopen verkiezingen. Maar we moeten het op een manier oplossen dat er een toekomst is voor de agrarische sector en bescherming van de natuur.”