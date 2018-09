Reserverol Assaidi bij Reds

Of de stap naar de Premier League en Anfield voor Assaidi ook sportief een ‘full house’ betekent is nog de vraag. Manager Brendan Rodgers, opvolger van de in mei ontslagen Kenny Dalglish, heeft de 24-jarige vleugelspits duidelijk gemaakt dat hij niet direct basisspeler zal worden en zijn plek in het elftal zal moeten veroveren. Op dezelfde manier balanceerde Ryan Babel een paar jaar tussen de reserves en het eerste elftal, voordat hij aan het Duitse Hoffenheim werd verkocht.

Luis Suarez

Assaidi heeft vandaag zijn medische keuring en wordt dan rondgeleid op het trainingscomplex van Liverpool, waar hij onder meer kennis gaat maken met Luis Suarez, die net voor vier jaar heeft bijgetekend. Rodgers ziet in Assaidi dus een aankoop voor de breedte, maar kon hem wel het salaris bieden dat Ajax niet wilde uitkeren. Het maakt duidelijk hoe de verhoudingen zijn in het internationale voetbal. De Engelse topclubs hebben meer te verteren en kunnen dankzij enorme tv-gelden met miljoenen smijten.

Ajax

Bij Ajax, waar Assaidi een basisplaats zou hebben gekregen, zetten trainer Frank de Boer en technisch directeur Marc Overmars de afgelopen dagen al een dikke streep onder de zaak Assaidi.