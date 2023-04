Doetinchemmer cel in voor witwassen tonnen van Fenerbahçe

De Turkse topclub was dat bedrag nog verschuldigd aan Empoli uit Italië. In januari 2019 sloot Fenerbahçe een overeenkomst over de transfer van profspeler Miha Zajc. De Turkse club moest 3,9 miljoen euro verdeeld over drie termijnen betalen. Empoli stuurde op 25 september 2020 een herinnering omdat het laatste deel van de transfersom, 8 ton, nog niet betaald was. Twee uur later volgde een tweede mail waarin het bankrekeningnummer gecorrigeerd was. Dat bleek het nummer van Brian J. te zijn.

De rechtbank in Zutphen acht bewezen dat hij het geld van Fenerbahçe heeft witgewassen. Zijn verklaring, dat het geld is overgemaakt omdat de voorzitter van de Turkse club auto's en heftrucks bij hem had aangeschaft, schoof de rechtbank als ongeloofwaardig opzij. Hij had moeten weten dat het geld niet voor hem bedoeld was. De man sluisde het geld binnen twaalf dagen weg, zo oordeelde de rechtbank. Hij loste onder meer privéschulden af.

De autohandelaar, die de zaak twee weken terug naar eigen zeggen uit veiligheidsoverwegingen niet in persoon bijwoonde, wordt niet verdacht de oplichter te zijn van de Turkse club. Wie er achter de oplichting zitten, is niet bekend.