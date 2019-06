Tot 4 jaar cel voor beschieten pand Panorama

Dat sprake was van een aanslag op Panorama is volgens de rechtbank niet duidelijk geworden, omdat het motief onbekend is gebleven.

De rechtbank legde Z. vier jaar gevangenisstraf op, omdat hij een leidende rol heeft gehad in het geheel. De twee anderen moeten drie jaar de cel in.

De verdachten van de raketaanval met naast zich de advocaat, v.l.n.r.: advocaat Michel van Stratum, John P., advocaat Lotte Bögemann, advocaat Ronald van der Horst en verdachte Richard Z. (archiefbeeld) Ⓒ ILLUSTRATIE PETRA URBAN

De straffen vallen lager uit dan het Openbaar Ministerie voor ogen had. De officier eiste eerder zeven jaar cel tegen Z. en zes jaar tegen P. en Van den B.

De drie zijn lid van de Woerdense afdeling van motorclub Caloh Wagoh Main Triad, waarvan Z. president is.