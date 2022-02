Podcast Generatie T. Geen partner, wel een kinderwens: ‘Swipen voor zaad’

Kinderen voor je dertigste is niet meer zo vanzelfsprekend anno 2022. We stichten steeds later een gezin en de ‘kinderloosheid’ neemt toe. In Generatie T. bespreken vier jonge Telegraafjournalisten alle worstelingen rond de kinderwens. Wat als de klok begint te tikken maar je nog geen partner hebt? Wat als het niet lukt om zwanger te worden? Of wat als je helemaal geen kinderen wilt?