Hoe voorkom je tijdens najaar torenhoge gasrekening? Verwarming één graad lager scheelt al 300 euro per jaar

Premium Geld

Wat verbruikt een slimme lamp?

De donkere dagen komen er weer aan en de energieprijs is erg hoog. Als je nog steeds halogeen- of gloeilampen hebt, is het een goed moment om die te vervangen. De zuinigste lampen zijn ledlampen. Per lamp kun je daarmee wel 90% van de energiekosten besparen. Bij een gloeilamp van 75 watt kon je bij ...