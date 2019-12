Jongeman loopt ’voor de gein’ op dak, valt zes meter naar beneden

Omroep Gelderland meldt dat de man het naar omstandigheden goed maakt. Hij werd per ambulance naar het ziekenhuis in Zutphen vervoerd.

Hulpdiensten kregen iets na 04.00 uur de melding binnen. De toegesnelde hulpverleners moesten het luik forceren om bij het slachtoffer te komen. Hij was in een afgesloten ruimte gevallen en is met een hoogwerker naar beneden gehaald.