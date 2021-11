Man (48) aangehouden na dodelijk steekincident Den Haag

De politie kreeg rond 23.40 uur de melding van het steekincident waarbij er twee gewonden zouden zijn. In de woning werden twee slachtoffers aangetroffen. De 26-jarige man uit Den Haag werd gereanimeerd, maar overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De 48-jarige gewonde man is aangehouden en voor behandeling aan zijn verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Omwonenden weten niet wat zich precies heeft afgespeeld in hun buurt. Wel geven buurtbewoners aan dat er „illegale prostitutie” plaatsvindt in een pand in de straat. „Er lopen daar altijd veel mensen in en uit.” Of de dodelijke steekpartij ook in dat pand plaatsvond, is nog niet duidelijk.

De forensische opsporing heeft de hele nacht onderzoek gedaan in de woning. Het onderzoek is op dit moment nog in volle gang en de politie vraagt getuigen die meer informatie hebben, wat van belang kan zijn voor het onderzoek om contact op te nemen.