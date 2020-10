Amerikanen massaal naar stembus: vijftig miljoen stemmen kiezers gemeld

President Trump wil zaterdag in Florida zijn stem uitbrengen. Vicepresident Mike Pence en zijn vrouw stemden vrijdag in Indianapolis (Indiana). Ze droegen mondkapjes bij de stembusgang.

In Florida, een van de staten die doorslaggevend kunnen zijn voor de verkiezingszege, gingen al meer dan vier miljoen mensen stemmen.

Stemgerechtigden

Voor de verkiezingen komen 257 miljoen Amerikanen ouder dan 18 jaar in aanmerking als stemgerechtigde. Maar er zijn ook mensen die als gevolg van regels, die per staat verschillen, geen stemrecht hebben, bijvoorbeeld als gevolg van een strafrechtelijke veroordeling. Bijna 240 miljoen mensen mogen daadwerkelijk stemmen, ook Amerikanen die in het buitenland wonen.

De afdeling US Elections Project van de Universiteit van Florida, die bijhoudt hoeveel mensen al hebben gestemd, schat dat maar liefst 85 miljoen kiezers hun stem uitgebracht zullen hebben voor 3 november. Dat is volgens de inschatting van de waarnemers meer dan de helft. Elections Project verwacht 150 miljoen stemmen. Dat zou dan een opkomst worden van meer dan 62 procent. Als deze schatting blijkt te kloppen, stevent de verkiezing van dit jaar op een recordopkomst af in de recente geschiedenis van de VS.

Obama

Dat record staat momenteel op 61,65 procent voor de presidentsverkiezingen van 4 november 2008 tussen de Democraat Barack Obama en de Republikein John McCain. Op de tweede plaats staan de presidentsverkiezingen van 2016 (Donald Trump tegen Hillary Clinton) en 2004 (George Bush tegen John Kerry) met 60,1 procent.

In de recente geschiedenis was 1996 een dieptepunt voor de opkomst bij presidentsverkiezingen. Voor de keuze tussen Democraat Bill Clinton en de Republikein Bob Dole (en de onafhankelijke Ross Perot) kwam slechts de helft (51,7 procent) van de kiezers op. Verder terug in de geschiedenis was 1908 een recordjaar met 65,7 procent opkomst in de strijd tussen de Republikeinse William Howard Taft en de Democraat William Jennings Bryan.