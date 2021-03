Ziekenhuizen voller, hoogste aantal besmettingen sinds begin januari

Ziekenhuizen namen veel nieuwe patiënten op. In het afgelopen etmaal belandden 283 mensen vanwege een coronabesmetting op een verpleegafdeling of intensive care. Dat is het hoogste aantal opnames sinds 19 januari.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1462 coronapatiënten. Dat zijn er 26 meer dan op donderdag. Het aantal patiënten op de intensive cares steeg met vijftien naar 579. Dat aantal schommelt nu anderhalve week lang tussen de 550 en 600. In de maand daarvoor ging het ook redelijk stabiel heen en weer, maar dan tussen de 500 en 550.

In de afgelopen week zijn 1729 mensen opgenomen in een ziekenhuis. Dat komt neer op gemiddeld 247 nieuwe opnames per dag, het hoogste niveau sinds half januari.

Veel positieve tests

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn ongeveer 7400 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat meldt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) na afloop van de wekelijkse ministerraad.

Dat zou het hoogste aantal positieve tests zijn sinds 8 januari van dit jaar. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) brengt in de loop van de middag het exacte cijfer naar buiten.

R-getal

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, staat volgens de laatste berekeningen op 1,14. Dat betekent dat honderd besmette personen 114 anderen aansteken. „Ik word er wel vrij, ik zou bijna zeggen, kortademig van”, zegt Grapperhaus over de nieuwste cijfers.

Het aantal nieuwe coronagevallen was wekenlang redelijk stabiel. De ene dag kwamen er wat meer gevallen aan het licht dan de andere dag, maar gemiddeld bleef het schommelen rond de 4500 positieve tests per etmaal.

Een week geleden begon het aantal nieuwe gevallen weer te stijgen. Als er nu inderdaad zo’n 7400 gevallen bij komen, stijgt het gemiddelde naar ruim 6000 gevallen per dag, en ook dat zou het hoogste niveau sinds begin januari zijn.