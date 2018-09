Kickbokser zaterdag gecremeerd

Dat meldt de Gazet van Antwerpen.

Het lichaam van de 26-jarige De Bonte was afgelopen donderdag gevonden in het Wilhelminakanaal in Oirschot, tussen Tilburg en Eindhoven. Hij werd sinds 5 november vermist. De politie wil nog niets zeggen over de doodsoorzaak.

„Na de onzekerheid nemen we met verslagenheid afscheid van Marc Junior De Bonte. Onze bijzondere dank aan iedereen die zich heeft ingezet tijdens de zoektocht en voor de steun in de zeer moeilijke dagen”, staat volgens de Gazet in het overlijdensbericht.