Advocaat: Ahmet G. stomverbaasd dat hij ’most wanted’ is

Dinsdag deed de politie invallen op verschillende plekken in het land in verband met een groot onderzoek naar grootschalige drugshandel en geweld. Bij vier invallen in Koudum, Purmerend, Meppel en Amsterdam werden drie mannen van 30, 38 en 49 jaar opgepakt. Ook nam de politie een ton aan cash, een dure wagen en kostbare horloges in beslag. Een vierde verdachte, Ahmet G., werd niet aangetroffen en daarop door politie en justitie internationaal gesignaleerd.

„Cliënt heeft mij te kennen gegeven dat hij in het geheel niet voortvluchtig is en hem nimmer werd gevraagd om ter zake welke verdenking dan ook, al dan niet via mij, met de politie in contact te treden. Hij is verbaasd, teleurgesteld en geïrriteerd. Twee weken geleden werd cliënt nog via een videoverbinding met Turkije als getuige gehoord door de raadsheer-commissaris in een lopende hoger beroep zaak”, zegt zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers. Hij en Ahmet G. betreuren het dat ze via De Telegraaf moesten lezen dat G. verdachte is in de zaak en op de internationale opsporingslijst is gezet.

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie laat weten: „Het OM zou het wenselijk vinden als de advocaat zich tot het OM wendt.”