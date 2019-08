’Facebookmishandelaar’ komt voor snelrechter

De politie kreeg meerdere meldingen over de livestream uit het hele land. Een team digitale opsporing slaagde erin het adres te achterhalen op basis van enkele documenten die op de beelden te zien waren, waar identiteitsgegevens op stonden.

De politie trof in het betreffende huis in Leiden de verdachte en het slachtoffer aan. De verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.

Volgens het OM wordt snelrecht vaker toegepast als de situatie het toelaat. De snelrechter is een politierechter, die kleinere strafzaken afhandelt waarvoor maximaal twaalf maanden celstraf wordt geëist. Vrijwel altijd volgt direct mondeling uitspraak.