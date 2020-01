Nederlandse ’drugsrunner’ Roelf B. snel voor Hongaarse rechter

Simon hoopt dat de verdachten hun strafzaak in vrijheid kunnen afwachten. „Maar er is al verlenging van de hechtenis aangevraagd die op 9 februari zal aflopen. Meestal duurt het een of twee maanden voordat de inleidende zitting begint”, aldus de advocaat.

De twintigers werden vorig jaar opgepakt op het Sziget muziekfestival in Boedapest. Zij zouden daar hebben gehandeld in grote hoeveelheden drugs. De politie vond 20 kilogram doorgerolde marihuana-joints en ecstasypillen met een straatwaarde van ongeveer 100 miljoen forint (300.000 euro).

Hongarije: ernstig vergrijp

Volgens de Hongaarse politie hebben de verdachten zich schuldig gemaakt aan een ernstig vergrijp en moet rekening worden gehouden met een celstraf tot twintig jaar en mogelijk levenslang. Hongarije heeft de strengste antidrugswetgeving van Europa.

Het politieonderzoek is afgerond en overgedragen aan de officier van justitie. Bij het onderzoek werd samengewerkt met de Nederlandse politie. „Dankzij de Nederlandse collega’s konden wij de wagen opsporen waarin zij drugs hadden”, zei de Hongaarse politie woordvoerder Gergely Fülöp. „De verdachten wilden dat niet zeggen. Maar de Nederlandse politie had de nummerplaatgegevens.”

Juridische procedures duren vaak lang in Hongarije en het land staat onder druk van Brussel om zijn rechtbanken te hervormen.