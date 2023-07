Geen feest maar fiasco: dubieuze truffelzoektocht eindigt in juwelenroof

Wat begin deze maand een memorabele familiebijeenkomst moest worden in een droomvilla in het Toscaanse Vicchio, werd een regelrecht fiasco voor de familie Duijvestijn uit Amsterdam. Tijdens een dubieuze truffelzoektocht met Italianen werd de familie in de villa beroofd van juwelen ter waarde van 30.000 euro. Is er een gewiekste bende actief?