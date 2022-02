Salah Abdeslam schreeuwt onschuld uit in proces over aanslagen in Parijs: „Heb niemand vermoord en verwond”

„Sinds het begin van deze zaak, is men aan het kwaadspreken over mij. Blijf kwaadspreken, zei Voltaire en er blijft altijd wel iets van hangen”, verklaarde de 32-jarige Fransman uit Molenbeek nog voor het hof in Parijs. Hij is de enige overlevende van de terreurcommando’s die 130 mensen doodden en 350 mensen verwondden in Parijs en Saint-Denis op 13 november 2015.

Vanaf het begin van zijn verhoor gaf Abdeslam aan een spontane verklaring te willen afleggen. Hij hekelde over de strenge straffen in terrorismezaken. „Als iemand in de toekomst met een bomkoffer in de metro zit en op het laatste moment wil terugkrabbelen, zal hij weten dat hij niet het recht heeft om dat te doen, omdat hij zal worden opgesloten en vernederd.”

’Hou van IS’

De hoofdverdachte bevestigde zijn lidmaatschap van en steun aan terreurgroep Islamitische Staat (IS). „De westerse wereld legt zijn ideologie op aan de rest van de wereld. (...) Voor ons moslims is dat een vernedering”, zei hij. „Ik steun Islamitische Staat, ik ben met hen, ik ben voor hen, ik hou van hen.”

Abdeslam zei ook dat hij nooit naar Syrië ging, al was het wel „in zijn gedachten opgekomen.” Zijn trouw aan IS dateert van begin 2015, toen zijn broer terugkeerde uit Syrië.

Hoewel de moeder, de zus en de ex-verloofde werden verwacht als getuigen, daagden ze niet op. „Ze hebben laten weten dat ze niet van plan zijn om te reizen”, zei voorzitter Jean-Louis Périès aan het begin van de hoorzitting.