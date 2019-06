Wiebes kritisch over sluiten kolencentrales

Oppositiepartij GroenLinks heeft de klimaatminister gevraagd om te reageren op een rapport van onderzoeksbureau CE Delft, in opdracht van groene lobbyorganisaties, waaruit zou blijken dat er volgend jaar nog eens drie kolencentrales extra dicht kunnen.

Uit het onderzoek blijkt dat volgend jaar 9 megaton CO2-uitstoot kan worden gereduceerd met de sluiting van de drie energiecentrales, maar ook dat de helft van deze uitstoot in Europa blijft hangen omdat er in andere landen meer stroom moet worden geproduceerd om bij ons het licht aan te houden.

Wiebes wijst er nu op dat andere rapporten stellen dat CO2-besparing „nagenoeg volledig weglekt” naar het buitenland. Het ’klimaat’ schiet er volgens andere cijfers dus niets mee op.

Bekijk ook: VVD worstelt met klimaat

Te optimistisch

De milieuclubs trompetteren verder dat er genoeg stroom zou zijn om Nederland draaiende te houden na sluiting van de drie centrales. Daar moeten dan wel alle gascentrales die op dit moment in de mottenballen staan weer voor gaan draaien op 1 januari 2020. Wiebes ziet dat nog niet gebeuren: „Dit lijkt een zeer optimistische aanname aangezien het nog maar de vraag is of deze gascentrales op dat moment direct economisch rendabel zijn en of de centrales op een dergelijke korte termijn weer operationeel gemaakt kunnen worden. Dit kan twee jaar duren.”

De minister vreest wel degelijk een risico voor de zogeheten leveringszekerheid van stroom. „Indien deze aanname onjuist is, zal een groter deel van de CO2-reductie in Nederland weglekken naar het buitenland.”

Duur prijskaartje

Ook over de kosten is Wiebes kritisch. CE Delft schat in dat de sluiting circa 2 miljard euro kost. De onderzoekers rekenen een meevaller van het wegvallen van subsidies voor bijstook van biomassa mee. Dat kan volgens de minister helemaal niet, want als hij het geld niet daarna uitgeeft moet het aan een ander project voor groene energie worden gespendeerd. De subsidiemolen blijft dus hoe dan ook draaien.

Eerder waarschuwden experts tegenover De Telegraaf dat de energierekening van huishoudens hoger kan worden door sluiting van de kolencentrales. Kolenstroom is op dit moment goedkoper dan stroom van gascentrales.

Het kabinet heeft dit jaar wel al besloten om de Hemwegcentrale in Amsterdam vervroegd te sluiten. Op termijn gaan alle kolencentrales in Nederland sowieso dicht. Milieuclubs en politieke partijen als GroenLinks vinden het allemaal te lang duren.

Bekijk ook: Miljardairs botsen