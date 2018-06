Melvin Platje wil bril lenen

Dat er communicatief een en ander misging in de AZ-gelederen, bleek in de eindfase van het duel met NEC. Doelman Esteban kwam uit om opruiming te houden, maar ondertussen werd de bal in paniek weggekopt door Donny Gorter. De lachwekkende situatie bracht Melvin Platje in stelling voor een leeg doel, maar de invaller mikte namens de Nijmegenaren in het zijnet.