Bron: Min. Buitenlandse Zaken Ⓒ Terre des Hommes

Amsterdam - Prachtig land, vriendelijke bevolking en een belabberd politieapparaat. Zie hier in een notendop waarom Nederlandse pedo’s, zoals de vrijdag in Nepal opgepakte 75-jarige Henk K., een seksparadijs zien in het Himalayaland.