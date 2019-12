BRUSSEL - De EU wil in 2050 klimaatneutraal zijn, al spartelt Polen nog wat tegen. Met de Brusselse Green Deal lat wordt hoog gelegd voor alle landen, maar de vraag is ook of Nederland zich niet kwetsbaar maakt voor procederende milieuclubs die ons land klem kunnen zetten als ambitieuze doelen niet gehaald worden. Steekt Nederland z’n hoofd zelf in de groene strop?