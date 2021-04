Marechaussee houdt twee mannen aan voor betrokkenheid bij mensensmokkel

Het duo, een 33-jarige man uit Londen en een 28-jarige man zonder vaste woonplaats, worden er van verdacht de vaartuigen te hebben geleverd aan mensensmokkelaars. Een 33-jarige vrouw werd door de Britse politie in de boeien geslagen, nadat ze in hetzelfde onderzoek naar voren kwam.

De Britse National Crime Agency (NCA) meldt dat meerdere boten zijn aangetroffen in Nederland: „De arrestaties houden allemaal verband met een NCA-onderzoek naar de inkoop van opblaasbare boten met stijve romp (RHIB’s) in het Verenigd Koninkrijk en Europa, die vervolgens voor opslag naar Nederland worden vervoerd.”

Niet de eerste keer dat boten worden aangetroffen

Woordvoerder Robert van Kapel van de Koninklijke Marechaussee bevestigt de aanhoudingen na berichtgeving van de NCA. „We kunnen nog niet ingaan op de details, doordat het onderzoek in volle gang is.”

„Mensen smokkelen over het Kanaal in kleine boten is buitengewoon gevaarlijk en kan tragische gevolgen hebben”, reageert Jacque Beer van de NCA op de aanhoudingen. „De georganiseerde misdaadgroepen achter deze pogingen geven niets om veiligheid of behoud van levens, ze zien migranten gewoon als een handelswaar om van te profiteren en om ze uit te buiten.

Overigens is het niet de eerste keer dat er boten in Nederland worden aangetroffen. In september hield de Marechaussee twee Nederlanders aan. Tijdens de doorzoeking werden er toen zeven boten, vijf motoren en 100 zwemvesten aangetroffen. De middelen waren bedoeld voor het faciliteren van mensensmokkel naar Engeland.