Krokodil met motorband dreigt te stikken: beloning voor dappere verlosser

Om de band te verwijderen zal de ’crocodile hunter’ vermoedelijk oog in oog moeten komen met het vier meter lange roofdier. Er is al geprobeerd om het dier op het land lokken, maar dat was geen succes. Artsen durven hem ook niet te verdoven, omdat ze bang zijn dat de krokodil dan het water in vlucht voordat het verdovingsmiddel begint te werken. Het dier zou dan verdrinken.

De krokodil werd in 2016 voor het eerst met de band om zijn nek gespot bij Palu, in Centraal-Sulawesi. Vermoed wordt dat de band afkomstig is van een Vespa-scooter die in de rivier gegooid is.

’Niet voor amateurs’

Op recente beelden is te zien dat het dier naar lucht hapt. Artsen vermoeden dat de krokodil langzaam zal stikken als er niets gebeurt. Nu de autoriteiten het niet meer weten, roepen ze de hulp van het publiek in. Al werd er wel meteen een waarschuwing afgegeven: niet voor amateurs. „We roepen het publiek op geen riskante pogingen te ondernemen.” Gedacht wordt aan dierenbeschermers met ervaring.