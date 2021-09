PvdA en GL zien geen rol voor zichzelf bij minderheidskabinet

„Zij moeten een keuze maken”, zegt Klaver over de kopstukken van het formatiemotorblok VVD, D66 en CDA. „We hopen dat ze kiezen voor een brede meerderheidscoalitie.” De ’puzzelstukjes liggen op tafel’, vult Ploumen aan. „Het is aan deze partijen om ze aan elkaar te leggen.”

Eénpitter Liane den Haan heeft naar eigen zeggen ’een prettige dag’ beleefd aan tafel bij Remkes. „We konden alles in openheid bespreken.” Ze kon ’niet vooruitlopen’ op de vraag waar die gesprekken toe hebben geleid.

PvdA, GL, Den Haan waren met de leiders van CU, SGP en Volt uitgenodigd om met het ’motorblok’ de laatste optie te onderzoeken voor een coalitie: een minderheidskabinet met steun van constructieve middenpartijen in de Kamer. Daarbij zouden de drie formerende partijen een dun regeerakkoord op hoofdlijnen schrijven waarbij bewindslieden ook van de gedogende partijen zouden kunnen komen. Volgens PvdA en GL zijn VVD, D66 en CDA er alleen nog niet over uit wat ze met zo’n ’extraparlementair’ kabinet bedoelen. Het lijkt erop dat deze exotische optie wordt afgeschoten.

Voorlopig blijven VVD, D66 en CDA nog wel even in overleg bij Remkes. Inmiddels zijn bij partijleiders Rutte, Kaag en Hoekstra ook hun secondanten Hermans, Jetten en Heerma aangeschoven. Volgens de informateur is zowel een meerderheidscoalitie als een ’traditioneel minderheidskabinet’ niet meer mogelijk. Hij wil deze woensdag ’conclusies trekken’ over de formatie van een kabinet.