Nieuwe getuige: ’Ik zag Maddie McCann drie jaar geleden bij een supermarkt’

Maria is overtuigd van haar eigen geljk doordat ze het bekende vlekje in de ogen bij het meisje zag, een aandoening die voorkomt bij 1 op de 10.000 kinderen. „Het was drie of vier jaar geleden. Ik weet niet meer precies wanneer, maar het was bij de supermarkt Apolonia in Galé. Rechts van mij was een meisje dat met iemand anders Duits sprak. Toen ik haar in de ogen kijk, wist ik heel zeker wat ik zag.”

Volgens de gepensioneerde lerares waren de ogen van het meisje lichtgekleurd met hetzelfde vlekje erin als Maddie. „Het meisje dat ik zag was ongeveer 13 tot 14 jaar oud. Jammer genoeg realiseerde ik me een paar seconden nadat ze de supermarkt hadden verlaten van wie dit gezicht was. Ik maakte de link, maar jammer genoeg was het te laat.”

De vrouw heeft naar eigen zeggen nog gekeken of ze haar kon vinden, maar dat was niet het geval. Ze heeft geen melding gemaakt bij de politie van het voorval. Nadat Christian Brückner genoemd werd als mogelijke verdachte, is de vrouw naar voren getreden. Ook heeft ze zich gemeld bij de advocaat van de familie McCann. Een woordvoerder laat weten dat de politie zich over de verklaring buigt.

De supermarkt wist regelmatig de beelden van de beveiligingscamera’s, zo meldt The Sun, en er is dus geen beeldmateriaal aanwezig van de bewuste dag.

Sinds Maddie vermist raakte in 2007 zijn er zo’n 9000 meldingen uit 101 landen binnengekomen van mensen die het meisje claimen gezien te hebben.