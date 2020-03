Verdachten groepsverkrachting vast ondanks corona

Vijf mannen van 18 tot 24 jaar blijven door het besluit gewoon in de gevangenis. Ze zouden vorig jaar in een garage in Den Bosch op verschillende momenten drie tienermeisjes hebben aangerand en verkracht.

In de rechtbank in Den Bosch zaten in verband met de maatregelen rond het coronavirus alleen de officier van justitie, de rechters en de griffier. Drie advocaten en één verdachte waren via een videoverbinding in de zaal te zien. De verbinding haperde soms. De zaak van de 18-jarige was achter gesloten deuren bij de kinderrechter omdat hij destijds minderjarig was.

De rechtbank stelde: „Binnen de huizen van bewaring worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Mocht iemand ziek worden, dan is ook daar alle benodigde zorg beschikbaar.”

Het onderzoek naar de groepsverkrachtingen in een garage in Den Bosch begon nadat de drie meisjes onafhankelijk van elkaar bij de politie hadden gemeld dat ze door meerdere jongens waren verkracht. De politie vermoedde dat er nog meer meisjes slachtoffer zijn geworden, maar die hebben zich niet gemeld. De komende maanden, zo bleek maandag, moet er nog behoorlijk wat onderzoek gedaan worden. Ook moet een Amerikaanse rechter nog toestemming geven dat justitie de veiliggestelde Snapchat-gesprekken onderzoekt. Onder meer via deze dienst kwamen de contacten met slachtoffers tot stand.

In deze zaak werden aanvankelijk acht mannen, tussen de 18 en 26 jaar oud, aangehouden. Drie van hen hoefden niet de cel in, maar zijn nog wel verdachte. Zij stonden maandag niet voor de rechter.

De zaak zal waarschijnlijk op z’n vroegst aan het eind van het jaar worden behandeld, is de verwachting. De volgende zitting is 19 juni.