Donderdag voor het eerst in 2023 sprake van zonkracht 7: ’Groot risico op verbranden’

Donderdag wordt een zonovergoten dag. Volgens Weeronline is het de eerste dag van het jaar dat zonkracht 7 wordt gehaald. „Met deze zonkracht kan een onbeschermde huid, afhankelijk het huidtype, binnen tien tot twintig minuten verbanden.”

Vooral tussen 11.00 en 16.00 uur is het risico op verbranden erg groot, aangezien de zon dan het hoogst aan de horizon staat. De zon is op zijn felst rond 13.30 uur.

Ook staan ons heerlijke zonnige avonden te wachten, maar insmeren is dan niet meer nodig. „In de avonduren staat de zon zo laag aan de horizon dat je niet meer kunt verbranden. De zonkracht is dan slechts 1-2”, aldus Weeronline.

Pinksterweekend

Met het pinksterweekend voor de deur is het sowieso een goed plan om zonnebrand in te slaan. De temperatuur kan zaterdag oplopen tot ruim 22 graden en wordt wederom zonkracht 7 gehaald. . Alleen in het uiterste noorden is de zon iets minder fel met zonkracht 6.

Ook zondag wordt het ronduit zonnig. Wel iets minder warm dan zaterdag: ongeveer 20 graden. Maandag krijgen we te maken met iets meer bewolking, maar ook dan schijnt af en toe de zon. Blijven smeren dus!