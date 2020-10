Derde verdachte aangehouden in zaak corona-mishandeling café in Medemblik

Cafe 't Zeepaardje in Medemblik. Ⓒ Eigen Foto

Medemblik - De politie heeft een 46-jarige man aangehouden en verhoord in de zaak van het mishandelen, met de dood bedreigen en tegen hun wil vasthouden van twee gemeentelijke toezichthouders in café ’t Zeepaardje in Medemblik. Het gaat om inwoner van Medemblik, heeft een woordvoerder van de politie vandaag desgevraagd tegenover De Telegraaf bevestigd.