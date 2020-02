Opnieuw aanhoudingen voor dodelijke schietpartij Schiedam

De schietpartij was op 28 december in een woning in de Boomgaardstraat in Schiedam. Gealarmeerde agenten troffen het slachtoffer aan in de woning. Pogingen hem te reanimeren mochten niet meer baten. Onderzoek heeft uitgewezen dat na de schietpartij drie personen het huis hebben verlaten.

Twee van hen werden vorige maand al opgepakt, een 31-jarige man uit Den Haag en een 41-jarige man uit Schiedam. Naar de derde is de politie nog op zoek.

De twee woensdag aangehouden mannen worden ervan verdacht het drietal in de Ooievaarsteeg te hebben opgepikt met de auto na het incident. Ze zijn inmiddels wel weer op vrije voeten.