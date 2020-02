’Zwijgen over bombardement Nijmegen is beschamend’

Het bombardement door de Amerikanen op 22 februari 1944 heeft een groot deel van het oude stadscentrum van Nijmegen in de as gelegd. De gevolgen in het straatbeeld zijn nog altijd zichtbaar. Bijna 800 mensen kwamen om en duizenden raakten gewond. Qua aantal slachtoffers was het een van de ergste bombardementen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De aanval was het gevolg van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Het eigenlijke doel van de geallieerden was een vliegtuigfabriek in het Duitse Gotha, maar door slecht weer moesten de bommenjagers terugkeren. Ze kozen voor een gelegenheidsdoel en dachten nog boven Duits grondgebied te vliegen als ze hun bommen droppen op Nijmegen.

’Vergeten bombardement’

De dramatische aanval staat in Nijmegen bekend als het ‘vergeten bombardement’. Opeenvolgende regeringen hebben amper aandacht gehad voor deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis van de Gelderse stad. Pas sinds enkele jaren is er erkenning uit Den Haag. De komst van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) naar de officiële herdenking is in dat opzicht bijzonder.

De CDA-bewindsman heeft in een toespraak uitgebreid stilgestaan bij het negeren van het leed. „Er is jarenlang door de autoriteiten over gezwegen. Door de toenmalige regering in Londen en ook door latere regeringen, tot in de 21ste eeuw. Ik vind dat beschamend. Ik kan het onmogelijk goedpraten”, zei Grapperhaus.

„We herdenken jaarlijks soldaten en verzetsmensen, maar over de zinloze burgerslachtoffers van dit bombardement is het oorverdovend stil gebleven”, vervolgde de justitieminister. „Dit is leed dat vergeten is, en dat is volkomen onterecht. Dat mogen we niet meer toelaten. Nooit meer zwijgen en verzwijgen. De waarheid doet pijn, maar zwijgen doodt.”