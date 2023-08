Geen opvang meer voor alleenstaande mannelijke asielzoekers in België: ’Alleen gezinnen met kinderen’

„Geen gemakkelijke beslissing, maar een noodzakelijke”, klinkt het van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V). „Ik wil niet achter de feiten aanlopen, en neem daarom nu al de beslissing om alle beschikbare plaatsen voor gezinnen met kinderen voor te behouden”, zegt De Moor. „Het hoge aantal asielzoekers dat de afgelopen twee jaar naar ons land kwam, weegt nog steeds op het opvangnetwerk. We blijven nieuwe centra openen, maar iedereen heeft het afgelopen jaar gezien hoe moeilijk het is om opvang te creëren. Ik wil absoluut vermijden dat kinderen op straat terechtkomen.”

Ze wijst erop dat België al veel asielzoekers opvangt. „Dat gaat echt niet langer, voor dit jaar zijn er 19.000 asielzoekers in België die zich registreerden ten opzichte van 1500 in Portugal, een land met een gelijkaardig inwonersaantal.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Asielzoekers kraakten het pand naast het CD&V-hoofdkwartier uit onvrede met de situatie. Ⓒ BART DEWAELE

De maatregelen die De Moor in haar migratiedeal in de wacht wist te slepen, hebben volgens haar kabinet „een totale explosie” voorkomen, maar de migratiedruk over heel Europa is met 30 procent gestegen. Die mensen komen nu ook in België aan. En er stonden al zo’n tweeduizend mensen op de wachtlijsten van Fedasil.

De Moor wijst erop dat zaken als de Europese migratiedeal en de overeenkomst met Tunesië op langere termijn wel hun vruchten zullen afwerpen, maar dat zulke zaken tijd kosten. Ze steekt niet onder stoelen of banken dat de komende winter een lastige zal worden.

Dwangsommen

De Belgische overheid is intussen al duizenden keren veroordeeld voor de Brusselse arbeidsrechtbank omdat ze die mensen de plek niet aanbieden zoals het internationaal recht voorschrijft. De Moor heeft altijd geweigerd om de dwangsommen die daarmee gepaard gaan te betalen. Het leidde ertoe dat er al deurwaarders langskwamen op haar kabinet en bij Fedasil om goederen in beslag te nemen. Dat zal met deze noodgreep van De Moor niet minder worden.

Experts reageren fel op de maatregel. „Dit is te gek voor woorden”, zegt advocaat vreemdelingenrecht Benoît Dhondt. „De onwettige gang van zaken wordt zo mogelijk onwettiger gemaakt. Om nog maar te zwijgen van het discriminatoire karakter van de maatregel. Dit kan aangevochten worden voor de Raad van State.”

Groen-vicepremier Petra De Sutter betreurt de beslissing van De Moor. „Wat er vandaag beslist is door staatssecretaris De Moor komt neer op het formaliseren van een beleid waarvoor ons land al talloze keren werd veroordeeld”, zegt ze. „We zullen hierover het gesprek voeren met haar binnen de regering en vertrouwen erop dat ze met doortastende oplossingen voor de dag komt om te zorgen dat niemand op straat slaapt, ook geen alleenstaande mannen.”

Oppositielid Theo Francken (N-VA) wijst erop dat hij tijdens zijn staatssecretariaat bakken kritiek kreeg toen hij een dagelijks asielquotum oplegde. „Maar alleenstaande mannen krijgen nu geen opvang meer. Wat is het verschil?” Hij noemt het „voortschrijdend inzicht”, maar het komt te laat. „Want ondertussen is het humaan asielverhaal van de regering-De Croo uitgemond in duizenden veroordelingen, tientallen kraakpanden, hallucinante dwangsommen en een ellenlange wachtlijst.”