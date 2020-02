’Snelle opening Lelystad Airport steeds lastiger’

De VVD-bewindsvrouw heeft door de stikstofuitspraak van de Raad van State een flink pak extra huiswerk gekregen. Uitgezocht moet worden hoeveel stikstofneerslag er in Europees beschermde natuur terechtkomt en wat daar eventueel aan gedaan moet worden om dit te voorkomen of te compenseren.

De resultaten werden begin februari verwacht, maar inmiddels is duidelijk dat het ministerie nog wel even nodig heeft. Om nog komend najaar open te gaan voor het winterseizoen 2020/2021 moet er flink gas worden gegeven.

Minister Van Nieuwenhuizen geeft toe dat het steeds lastiger gaat worden: „De besprekingen in de Tweede Kamer moeten in april worden afgerond om nog open te kunnen volgend winterseizoen. Het begint krap te worden.”

De verkeersminister ’hoopt’ dat het nog steeds gaat lukken om de luchthaven dit jaar te openen voor vakantievluchten. „Het streven blijft om zo snel mogelijk te openen.”

Binnen de regeringscoalitie ligt het thema gevoelig. D66 ziet meer in een duurzaam toekomstplan voor Schiphol, terwijl ChristenUnie vooral de achterban op de Veluwe vreest. VVD en CDA houden vast aan het regeerakkoord. Voor de liberalen is het de vraag of ze na het kinderpardon en de verlaging van de maximumsnelheid nog een ’heilig huisje’ willen weggeven.