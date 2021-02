Politie-inval op verjaardag: gasten verstopt in kasten en wc’s

Vrijdagavond kreeg de politie een melding van een oplettende burger dat er mogelijk een feestje zou plaatsvinden aan de Eendrachtsstraat in Velsen-Noord, zo meldt de politie IJmond op Instagram. Omdat niet direct duidelijk was wat de locatie van het feest was en hoeveel mensen daarbij aanwezig zouden zijn, werd er groots ingezet. Behalve agenten waren er ook handhavers en een hondengeleider aanwezig.

Jassen op de grond

Agenten belden na een korte zoekactie aan bij de feestlocatie, waar twee jonge mannen opendeden. Zij beweerden met zijn tweeën in het pand te zijn. Het aantal jassen en tassen op de grond wekte echter argwaan. Eenmaal in het pand trof de politie steeds meer mensen aan in kasten, toiletten en andere ruimtes. In totaal werden er 11 mensen aangetroffen, aldus de woordvoerder van de politie.

De aanwezigen zijn bekeurd voor het overtreden van de coronaregels en voor het overtreden van de avondklok. Sommigen kregen ook nog een bon omdat ze zich niet konden legitimeren.