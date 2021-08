Coronabewijs nodig voor thuisreis uit Italië en Griekenland

Voor mensen die niet of niet-volledig gevaccineerd zijn, betekent dat dat ze moeten testen voor de reis naar huis. Vooral mensen onder de 35 hebben nog niet de kans gehad om een tweede prik te halen, of hebben nog niet twee weken tijd gehad na hun tweede prik.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakte de wijziging in de reisadviezen donderdagochtend bekend. De wijziging gaat vrijdag in en heeft alles van doen met de oplopende coronacijfers in de populaire vakantieoorden. Ook IJsland, Estland, San Marino en Vaticaanstad gaan op geel.

Ⓒ AFP/HH

Kroatië groen

Goed nieuws is er voor vakantiegangers in Kroatië. Dat land verschiet juist van geel naar groen, waardoor het tonen van een coronabewijs niet meer nodig is vanaf zondag. De landen kunnen uiteraard nog wel eisen stellen aan Nederlanders die het land binnen willen komen. Die eisen verschillen per land, en staan omschreven in het reisadvies.

Voorheen gingen landen vaak op oranje, wat een negatief reisadvies betekende. Vakanties werden dan sterk afgeraden en touroperators schrapten vaak de reizen van Nederlanders naar de getroffen gebieden. Sinds anderhalve week geleden doen we in Europa echter niet meer aan oranje. Alle landen staan op geel of groen.

Coronapaspoort

Voor Portugal, Spanje, Andorra en Cyprus geldt nu al dat je een zogenoemd coronabewijs moet laten zien als je naar huis vliegt. Dat is het DCC, oftewel het coronapaspoort in de CoronaCheck-app of op papier. Wie kan aantonen dat hij volledig is gevaccineerd, hersteld van corona of negatief getest voor de terugreis, mag mee.

Ⓒ ANP/HH

Die maatregel geldt vanaf komende zondag voor alle landen die op geel staan. Daar vallen onder meer Frankrijk en België onder, maar nu dus ook Italië. Op vliegvelden wordt hier flink op gecontroleerd, maar de Koninklijke Marechaussee heeft ook al laten weten aan de grens met België te gaan handhaven. Wie geen coronabewijs kan laten zien, riskeert een boete van 95 euro.