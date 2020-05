Voorzitter Veiligheidsberaad: ’Op deze manier krijgen we zomer vol beperkingen’

„Als mensen niet snappen dat ze niet allemaal tegelijk naar dezelfde stranden, plassen en winkelcentra kunnen, dan krijgen we een zomer vol beperkingen”, zo stelt hij. „Dan zullen er net als donderdag steeds plekken worden afgesloten of ontruimd. Want we hebben wel te maken met beperkingen zoals afstand houden. Het lijkt me niet iets om je op te verheugen dat je tijden in een file naar het strand staat en dan daar tot de ontdekking komt dat het is ondertussen is afgesloten, omdat het te druk is.”

Volgens Bruls ligt er een taak voor VVV’s en toeristische organisaties. Zij moeten vakantievierders duidelijk maken dat er genoeg plaatsen in Nederland zijn waar je zonder een grote menigte om je heen kan ontspannen. „Zo druk als donderdag hebben we nog niet eerder meegemaakt, dat kan best anders”, meent hij.

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad gaan voor het Pinksterweekeinde volgende week geen bijzondere maatregelen nemen, denkt Bruls. „Wie op pad gaat kan het onderhand weten: als het ergens onbeheersbaar druk is, wordt er ingegrepen. Vermijd de drukte dus.”