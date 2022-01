Ex-Kamerlid Snels (GL) gaat aan de slag bij toezichthouder voor Belastingdienst

De GL’er wordt inspecteur bij de Inspectie belastingen, toeslagen en douane, die het handelen van de Belastingdienst onder de loep neemt en daar verslag over uitbrengt. Snels wordt gezien als financieel kundig; hij is econoom en vervulde eerder in de Tweede Kamer de functie van financieel woordvoerder.

Het vertrek van de zwaar gedesillusioneerde Snels uit de politiek kwam terwijl de formatie een kookpunt naderde. GL-leider Jesse Klaver en PvdA-voorvrouw Lilianne Ploumen besloten eerder de handen ineen te slaan, en weigerden zonder elkaar deel te nemen aan gesprekken over een mogelijke coalitie. Het leidde er uiteindelijk toe dat beide partijen buitenspel werden gezet.

‘Opportunistische stijl’

Snels had inhoudelijke bezwaren tegen de samenwerking met PvdA, liet hij in oktober weten in een brief. Hij hekelde de ‘opportunistische stijl van politiek bedrijven’, waarmee hij doelde op het linkse verbond dat erop gericht was om beide partijen aan de onderhandelingstafel voor de coalitie te krijgen.

,,Het is mij niet duidelijk waar de PvdA echt voor staat,’’ zei hij verder over de partner van GL. De samenwerking noemde hij ‘een vorm van kiezersbedrog’. Snel is naar eigen zeggen trots op wat GL op lokaal niveau doet aan besturen, maar betreurde het tegelijkertijd dat het de partij op landelijk niveau nog nooit is gelukt.

Ook van de gang van zaken in de Tweede Kamer was hij allerminst gecharmeerd. ,,Het afgelopen jaar nam het gevoel van trots af om deel te zijn van dit theater,’’ fulmineerde hij in zijn afscheidsbrief. Snels schetste het beeld van een Kamer die weinig constructief in de wedstrijd zit. „De Haagse politiek leek alleen nog maar te gaan om het beschadigen van anderen. Om de haverklap worden bewindslieden voor leugenaar uitgemaakt, worden ambtenaren in het beklaagdenbankje gezet, worden er moties van wantrouwen en afkeuring ingediend.” De manier waarop de Kamer zelf functioneert, vindt hij ’het grote taboe in het debat over de politieke bestuurscultuur’.