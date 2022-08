Remkes praat nog een keer met kabinet en boerenorganisaties

Alle boerenorganisaties die voor een eerder gesprek zijn gevraagd, zijn nu ook weer uitgenodigd. Remkes wacht volgens de woordvoerder nog op een reactie van de boerenorganisaties of zij ingaan op de uitnodiging.

Namens het kabinet zijn premier Mark Rutte en minister Henk Staghouwer (Landbouw) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) bij het overleg aanwezig. Het kabinet wil de stikstofuitstoot in 2030 hebben gehalveerd.

De kabinetsplannen leidden tot harde acties van boeren. Het kabinet besloot daarop op verzoek van de Tweede Kamer een bemiddelaar in te schakelen om het gesprek tussen boeren en kabinet weer op gang te brengen.

Boeren willen alleen onder voorwaarden naar gesprek met Remkes

Boerenorganisaties willen alleen ingaan op de uitnodiging voor een nieuw gesprek met stikstofbemiddelaar Johan Remkes als dat overleg aan een „harde randvoorwaarde” voldoet, zo meldt land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland. Het moet tijdens het overleg kunnen gaan over voor de boeren „cruciale punten” in het stikstofbeleid. LTO zegt dat met verschillende boerenclubs is afgesproken dit dinsdag aan Remkes te laten weten.

De boerenclubs willen volgens LTO alleen ingaan op de uitnodiging als er gesproken kan worden over de deadline voor de halvering van de stikstofuitstoot, de PAS-melders, het stikstofkaartje, het inzetten op innovaties en de kritische depositiewaarde (kdw) - de grens aan de hoeveelheid stikstof die een specifiek natuurgebied aankan. De boeren vinden deze kdw ongeschikt als instrument om de natuur mee te beschermen, het kabinet benadrukt juist dat de kdw nodig is.

Een en ander is volgens LTO afgesproken met onder meer Agractie, Farmers Defence Force, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, de Producentenorganisatie Varkenshouderij en Biohuis. „De bal ligt daarmee terug bij het kabinet”, aldus LTO. De organisatie was bij het vorige overleg aanwezig als vertegenwoordiger van meerdere boerenclubs. Dat zal deze keer niet gebeuren, aldus een woordvoerster. Volgens haar gaan de verschillende groepen in principe alleen gezamenlijk naar het overleg.

Ook voormannen Bart Kemp van Agractie en Mark van den Oever van FDF laten weten dat verschillende boerenorganisaties Remkes hebben gemeld woensdag alleen onder voorwaarden te komen.