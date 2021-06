Afghaanse bendes spreken af om te knokken: jonge asielzoeker neergestoken

De feiten vonden vorig week maandagavond plaats. Twee groepen Afghaanse jongeren hadden via de socialemedia-app TikTok met elkaar afgesproken om op de vuist te gaan. De plaats waar het gevecht gehouden moest worden was het basketbalplein achter het station van Sint-Niklaas in de Jan Breydelstraat.

De bendes van Afghaanse jongeren uit enerzijds Sint-Niklaas en anderzijds uit regio Gent, troffen elkaar kort voor 18 uur. Wat volgde was een groepsgevecht waarbij messen en stokken gebruikt werden. Ajmal S., een van de deelnemers, werd door een belager in het hoofd en in de borst gestoken. Hij was meteen hersendood en zou een dag later overlijden. De dader is opgepakt na intensief speurwerk. Het gaat om een minderjarige, meldt Nieuwsblad.

Uitdagend filmpje

Ajmal S. verbleef net als een aantal andere aanwezige Afghanen in het Sint-Niklase asielcentrum van het Rode Kruis. „We betreuren ten zeerste wat er die bewuste avond is gebeurd en leven mee met de getroffen familie”, zegt woordvoerder Jan Poté van het Rode Kruis Vlaanderen. „We verlenen onze volledige medewerking aan het gerechtelijk onderzoek.”

De aanleiding voor de vechtpartij is nog onduidelijk. Volgens enkele deelnemers kwam die er als reactie op een eerder, uitdagend filmpje dat was gepost op TikTok. Nog anderen beweerden dat ze alleen maar „wilden praten” met elkaar.

Jachtmes

Wat vaststaat is dat het niet de eerste keer is dat Afghaanse jongerenbendes afspreken om in het openbaar met elkaar te vechten. Dat gebeurde in maart van dit jaar ook al in Roeselare. Ook toen gingen twee groepen Afghaanse jongeren van tussen de 15 en 20 jaar met elkaar op de vuist. Een minderjarige werd toen met een jachtmes gestoken in het bovenbeen en de bovenarm.

Tien personen werden opgepakt, van wie zes minderjarigen. Van de vechtpartij in Roeselare werden nadien filmpjes op TikTok geplaatst. Dat was ook het geval na de vechtpartij in Sint-Niklaas.